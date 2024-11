Een enthousiast publiek zag onze eerste Belgische wereldkampioen Andy Baetens tot de finale doorstoten. Andy Baetens speelt voor het eerst in het professionele darts circuit en lost de verwachtingen voor eigen publiek in. “Het is een fantastisch, fantastisch publiek. Het kan niet beter. Ik ga mijn best doen. Ik ga proberen te winnen.”