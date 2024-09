“Vlaanderen is gek op de fiets. We laten peuters en kleuters op een speelse manier de koers beleven met ons EK loopfietsen. We zetten de jonge fietsertjes in de juiste sfeer om zich als coureur te tonen. Plezier en gezelligheid staan op de eerste plaats!", meent Vanhaverbeke.

EK? Komt heel Europa daar dan op af? Neen, het heet 'Europees' kampioenschap, omdat ze geen weet hebben dat dit op andere plaatsen in Europa gebeurt.

Fun staat centraal, voor iedereen

Er zijn verschillende reeksen: de jongsten tot 2,5 jaar, de 2,5-jarigen tot de 4-jarigen en de 5- en 6-jarigen. Allemaal fietsen ze op een aangepast parcours. Eventueel komen er nog extra koersen, afhankelijk van het aantal deelnemers. Tussen de reeksen door kunnen ook ouderen en volwassenen een ritje maken.

Alle kinderen krijgen een medaille en een diploma, want het moet een leuk gezinsmoment worden.