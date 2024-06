Vanavond opent gastland Duitsland het Europees Kampioenschap Voetbal tegen Schotland. De Rode Duivels beginnen er maandag aan, tegen Slovakije. Maar ook naast het veld komen Belgen in actie: een team van spotters. Dat zijn politieagenten die de supporters in en om het stadion observeren. Onder hen ook spotters van de politie van Brugge en van de zone MIRA rond Waregem. En we moeten eigenlijk hopen dat ze daar nog lang blijven, want ze keren pas terug als de Rode Duivels uitgeschakeld zijn. Of: Europees kampioen, wie weet.