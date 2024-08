Vlak voor het ingaan van de laatste bocht kwam de 8-jarige Volkov Jelois, met Jozef Bartos, zich nog even in de debatten mengen. Tot pakweg honderd meter te lopen waren het Gino Des Dunes en Placenet die streden voor de overwinning. Gino Des Dunes had blijkbaar zijn beste pijlen verschoten en het was Placenet die met een sterke eindsprint zegevierde en dit met vier lengten voorsprong Gino Des Dunes. De derde plaats ging naar Volkov Jelois.

Trainer Quinton, die de Grote Steeple Chase tien keer op een rij won en nu met vier van de zeven paarden aan de start kwam, moest net als vorig jaar genoegen nemen met de tweede plaats.