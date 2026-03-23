11°C
Aanmelden
Sport
Pittem

Pit­tem kroont zich tot twee­de West-Vlaam­se kam­pi­oen van het seizoen

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

KSV Pittem heeft zich tot kampioen gekroond in derde provinciale. Op het veld van Jong Anzegem volstond een punt voor de titel, maar Pittem maakte er een echte demonstratie van en won overtuigend met 0-5.

De vreugde was groot na het laatste fluitsignaal. Met champagne en feestgedruis vierde Pittem de titel, amper één jaar na de degradatie. De club keert zo meteen terug naar tweede provinciale.

De cijfers onderstrepen het sterke seizoen: van de 27 wedstrijden verloor Pittem er slechts twee. Daarmee is het, na Menen, de tweede West-Vlaamse ploeg die zich dit seizoen tot kampioen kroont.

Sportief verantwoordelijke Steven Monteyne ziet een jaar werk beloond: “Onze ambitie was van bij het begin duidelijk: zo snel mogelijk opnieuw promoveren. Dat is nu gelukt, vier speeldagen voor het einde. Het is echt een droom die uitkomt na een seizoen waarin iedereen hard heeft gewerkt.”

Ook trainer Pieter Danneels kijkt tevreden terug: “Stiekem had ik gehoopt dat we het vorige week al konden afmaken, dan waren we de eerste kampioen geweest. Maar dat neemt niets weg van deze prestatie. We waren voorbereid om te vieren, en dat zullen we ook doen. Het wordt ongetwijfeld een lange nacht.”

Voor Pittem is de titel de bekroning van een sterk seizoen én een snelle terugkeer naar een hoger niveau.

Wout Bernaert
Jari Vanassche
Promotie

Meest gelezen

E3 Saxo Classis promo 2026
Sport

Herbekijk de start van de E3 Saxo Classic bij Focus-WTV
BK Wielrennen 2028
Sport

Deze West-Vlaamse stad organiseert in 2028 het BK wielrennen
Fietsers
Nieuws

West-Vlaanderen presenteert vernieuwd fietsnetwerk met uitkijkpunten en kunst

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Aanmelden