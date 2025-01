Al vrij snel had Pieterse een mooie voorsprong, maar op het einde kwam de Nederlandse kampioene Lucinda Brand (Baloise Glowi Lions) nog fel opzetten. Pieterse bleef ook in volle finale foutloos en mocht zo uitgebreid het zegegebaar maken.

"Ik had eigenlijk al een doemscenario zoals in Baal in mijn achterhoofd. Daar verloor Brand op het einde ook nog van Van Empel. Ik wist dat ik zeker niet mocht talmen. Toen ik nog een mooie voorsprong had na de Herygersduin, drong het tot me door dat het binnen was. Ik neem dit mee naar het nationaal kampioenschap van volgende week", klinkt het bij een ambitieuze Pieterse.