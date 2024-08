Maar het dossier-Mannaert bleef aanslepen en begin augustus trok hij zijn kandidatuur in na een twistpunt. Volgens Sporza wilde Mannaert alleen rapporteren aan het sportieve comité, inclusief de CEO en Head of Sports Peter Willems. Maar Vandendriessche vond dat hij enkel aan hem moest rapporteren. Hij zag er een manoeuvre van de profclubs in om het beleid rond de Rode Duivels naar zich toe te trekken.

Bij verschillende KBVB-leden zou ook het vertrouwen in Vandendriessche en Willems slinken, beiden amper enkele maanden werkzaam bij de voetbalbond. Ze missen visie bij Vandendriessche en vinden zijn besparingen vaak ondoordacht.