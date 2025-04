"Trots en dankbaar voor wat wij samen hebben verwezenlijkt. Dankjewel Gydina. Voor altijd in mijn hart", schrijft hij bij een foto van een vierende selectie.

De 62-jarige Ieperling was sinds de zomer van 2023 hoofdcoach van Gdynia. Eerder was hij al trainer van onder meer Ieper, Namen, Castors Braine en het Franse Saint-Amand-les-Eaux. Tussen 2015 en 2021 was hij bondscoach van de Belgian Cats.