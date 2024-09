Roeselare komt nog in het eerste kwartier op voorsprong. Naessens is de aangever van dienst en Deschilder staat op de juiste plaats. Gullegem is niet van slag, en scoort zelf bij zijn eerste kans. Santens kopt de bal in de bovenhoek. En die ontopot zich echt tot de kwelduivel van de thuisploeg. Net voor de rust vindt Tanghe de Gullegemse spits in de zestien en wordt het 1-2.

Toch is dat niet de ruststand, want dan staat Naessens aan de andere kant van de voorzet. 2-2 volgt op aangeven van De Schepper.

Ook de tweede helft gaat goed over en weer, maar met minder kansen. Tot Roeselare een penalty krijgt: een klusje voor Daan Debouver en het wordt 3-2. Zijn vierde doelpunt van het seizoen bezegelt meteen het lot van Gullegem.