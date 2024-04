Zulte Waregem is er vrijdagavond niet in geslaagd zijn slechte thuisreeks in de Challenger Pro League te beëindigen. Essevee geraakte tegen Patro Eisden op de 28e speeldag niet verder dan een scoreloos gelijkspel en zit nu al sinds 15 december zonder zege in eigen stadion. Op twee speeldagen van het einde van de reguliere competitie staat Zulte zesde. Patro is voorlopig vierde.