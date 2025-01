Op de Instagrampagina van de crew van Sabbe verscheen het bericht dat Karel en pacer Kobe zijn aangevallen door twee honden. Kobe werd daarbij gebeten en kwam ten val waardoor hij zijn elleboog brak. Nochtans bevonden ze zich volgens het team op een vrij gemakkelijk deel van het parcours.

Kobe werd meteen geholpen door lokale bevolking en kreeg de juiste hulp in het ziekenhuis. Het is nog niet duidelijk of Kobe nog zal kunnen meelopen op het parcours.





