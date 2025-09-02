Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Nostalgie troef in Oudenburg het voorbije weekend, met het Belgisch én Europees kampioenschap Hoge Bi, een oud type fiets met een heel groot voorwiel en een heel klein achterwiel. Deelnemers uit zes landen kleurden deze originele wedstrijd.
De hoge bi is een iconisch vervoermiddel uit de 19e eeuw, een combinatie van fietsen en acrobatie. Eric Desmet, hoge bi-kenner: “De meeste mensen noemen ze gekke fietsen. Maar dat is niet waar. Het zijn de eerste fietsen uit 1890. Er is altijd mee gekoerst. Het voorwiel is zeer groot en ontwikkelt een grote snelheid. Vandaar dat het spectaculair is.”
Uitdaging
En niet zonder risico ook: alleen al op je fiets stappen is een uitdaging. Iedereen werd gisteren uitgenodigd om het even te proberen. Voor de kleinsten waren er aangepaste modelletjes. Evy Dumon uit Oudenburg kiest voor deze fiets voor het rijplezier en de sportieve inspanning. “Het is nu vier jaar geleden dat ik er één kocht en begon te rijden voor het plezier. Ik deed één keer mee aan een wedstrijd en nu is het meer wedstrijd dan wat anders. In Frankrijk was ik op het WK de eerste vrouw.”
En er stond gisteren in Oudenburg geen maat op Evy: ze reed in eigen stad naar de Belgische én Europese titel.