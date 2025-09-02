En niet zonder risico ook: alleen al op je fiets stappen is een uitdaging. Iedereen werd gisteren uitgenodigd om het even te proberen. Voor de kleinsten waren er aangepaste modelletjes. Evy Dumon uit Oudenburg kiest voor deze fiets voor het rijplezier en de sportieve inspanning. “Het is nu vier jaar geleden dat ik er één kocht en begon te rijden voor het plezier. Ik deed één keer mee aan een wedstrijd en nu is het meer wedstrijd dan wat anders. In Frankrijk was ik op het WK de eerste vrouw.”

En er stond gisteren in Oudenburg geen maat op Evy: ze reed in eigen stad naar de Belgische én Europese titel.