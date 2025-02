De koers is bijna terug in ons land. Volgende week begint het wielerseizoen echt, met bij ons onder meer Gent-Staden en Kuurne-Brussel-Kuurne. In de zuiderse oorden zijn de profs al enkele weken aan het koersen, en daar worden de krijtlijnen voor het klassieke seizoen stilaan duidelijk. Tijdens een spinningmarathon voor het goede doel in Eernegem – ten voordele van Child Focus – blikken oud-renners Leif Hoste, Wim Vansevenant en Nico Mattan al eens vooruit op het komende seizoen.