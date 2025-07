La Légende des frontières is een initiatief van Nico Mattan. Hij wil het dorpje Oost-Cappelle op de grens met Frankrijk graag helpen met de restauratie van hun kerkje. Daarom vroeg hij zijn oud-collega’s om nog eens een rugnummer op te spellen. Velen gingen daar op in. "We zijn hier al een maand of acht mee bezig om die gentlemen's koers te organiseren. We hebben een sterk deelnemersveld met onder meer Johan Museeuw, Peter Van Petegem, Niko Eeckhout, en Peter Farazijn", aldus organisator.

De grootste naam aan de start is Johan Museeuw. 3 x Ronde van Vlaanderen, 3 x Parijs Roubaix en wereldkampioen.



De renners moeten vijftien rondjes renners afleggen. Elke ronde gaat voor de helft over Belgisch en Frans grondgebied. Op twee ronden van het einde rijden 5 man weg met daarbij Museeuw, Eeckhout en Van Petegem. Eeckhout rekent niet op zijn sprint en wint solo. In de achtergrond spurt Museeuw naar een tweede plek.