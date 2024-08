Oshin Derieuw had het niet onder de markt in haar debuut op de Olympische Spelen. Haar tegenstander uit Kaapverdië kwam sterk in de kamp. Maar de Kuurnse haalde het uiteindelijk op de punten (3-2) na een betere tweede en derde ronde en mag zo zaterdagavond kampen in de kwartfinale. Een olympisch diploma heeft ze alvast beet. Zaterdag winnen, betekent dat er ook eremetaal aan vast hangt.