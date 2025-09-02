Na meer dan tien jaar succes bij Knack Roeselare kiest Steven Vanmedegael voor een verrassende carrièreswitch. De gewezen volleybaltrainer versterkt voortaan de staf van Club Brugge, waar hij als physical coach aan de slag gaat bij de U16.

Vanmedegael bouwde bij Roeselare een indrukwekkend palmares uit met 8 landstitels, 9 bekers, 6 supercups, een BeNe Cup en een zilveren medaille in de CEV Cup op zijn naam. Toch besloot hij eerder dit jaar om een stap terug te zetten en meer ruimte te maken voor zijn privéleven.

Hoewel er nog even sprake was van een mogelijke rol bij de nationale volleybalploeg, trekt hij nu toch een andere sportieve richting uit. Met zijn nieuwe functie in het voetbal kiest hij voor een frisse uitdaging buiten het volleybal.



