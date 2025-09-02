25°C
Aanmelden
Sport
Roeselare

Na twaalf jaar Knack Roe­se­la­re: Ste­ven Van­me­de­gael vindt nieu­we spor­tie­ve uit­da­ging bij Club Brugge

Steven vanmedegael 0

Van een opvallende carrièreswitch gesproken. Steven Vanmedegael, voormalig succestrainer van Knack Roeselare stap over naar het voetbal. De 39-jarige Vanmedegael gaat na twaalf jaar volleybal aan de slag als physical coach bij de U16 van Club Brugge. 

Na meer dan tien jaar succes bij Knack Roeselare kiest Steven Vanmedegael voor een verrassende carrièreswitch. De gewezen volleybaltrainer versterkt voortaan de staf van Club Brugge, waar hij als physical coach aan de slag gaat bij de U16.

Vanmedegael bouwde bij Roeselare een indrukwekkend palmares uit met 8 landstitels, 9 bekers, 6 supercups, een BeNe Cup en een zilveren medaille in de CEV Cup op zijn naam. Toch besloot hij eerder dit jaar om een stap terug te zetten en meer ruimte te maken voor zijn privéleven.

Hoewel er nog even sprake was van een mogelijke rol bij de nationale volleybalploeg, trekt hij nu  toch een andere sportieve richting uit. Met zijn nieuwe functie in het voetbal kiest hij voor een frisse uitdaging buiten het volleybal.

Wout Bernaert

Meest gelezen

Waveofhope
Sport
Update

Davy die kustlijn afzwom, ligt momenteel op intensieve zorgen: "Zwaar onderkoeld"
Waregem koerse wedstrijden
Sport

Herbeleef Waregem Koerse
Vooruitblikwaregemkoerse
Sport

Waregem maakt zich op voor hoogdag van de paardensport

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten
Aanmelden