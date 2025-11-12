4°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk

Opval­lend team­work bij KV Kort­rijk: mede­wer­kers maken veld sneeuwvrij

Sneeuw KVK

KV Kortrijk kon gisteren niet trainen door de sneeuw, maar vandaag stond het oefenveld weer klaar dankzij het opvallende teamwork van de clubmedewerkers. Zij staken de handen uit de mouwen om het veld sneeuwvrij te maken zodat de spelers zich toch konden voorbereiden op de thuismatch tegen Lommel.

Door een laagje sneeuw op de oefenvelden langs de Moorseelsestraat kon KV Kortrijk donderdag zijn training niet laten doorgaan. Opdat de training vandaag wel zou kunnen doorgaan, staken een aantal medewerkers zelf de handen uit de mouwen. Met schoppen maakten ze samen het veld sneeuwvrij. Op die manier kunnen de manschappen van coach Michiel Jonckheere alsnog een laatste keer trainen voor de thuismatch van morgen tegen Lommel. 

KV Kortrijk staat momenteel tweede in het klassement met 31 punten, vier minder dan leider SK Beveren, maar met een wedstrijd minder gespeeld. Lommel staat op de vijfde plaats met 20 punten.

Redactie
KV Kortrijk Challenger Pro League

Meest gelezen

Roeselare knokke
Sport

Roeselare wint van Knokke en blijft beste West-Vlaamse amateurploeg
Voetbal kortemark
Sport

Voetbal Vlaanderen onderzoekt mogelijke racistische uitlatingen van jeugdtrainer
Emma belga
Sport

Emma Meesseman krijgt Trofee voor Sportverdienste op stadhuis in Brussel

Taalfout opgemerkt?

Heb je een taal- of schrijffout opgemerkt in dit artikel?

Laat het ons weten

Lees ook

Halve marathon oostende

Nieuw loopevenement volgend jaar: de Halve Marathon van Oostende
Fran Vanhoutte

Alweer nieuw Belgisch record voor Fran Vanhoutte op de 500 meter schaatsen
Emma belga

Emma Meesseman krijgt Trofee voor Sportverdienste op stadhuis in Brussel
Belgaimage 141400931

Belgian Cats pikken de draad terug op na het EK met overtuigende zege tegen Finland
20241114 veiligheidsaanpak rally 6 uren van Kortrijk

Strenge veiligheidsmaatregelen tijdens rally ‘6 Uren van Kortrijk’
Yves Vanderhaeghe Francs Borrains

Yves Vanderhaeghe is opnieuw trainer: hij volgt Igor De Camargo op bij Francs Borains
Aanmelden