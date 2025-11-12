Door een laagje sneeuw op de oefenvelden langs de Moorseelsestraat kon KV Kortrijk donderdag zijn training niet laten doorgaan. Opdat de training vandaag wel zou kunnen doorgaan, staken een aantal medewerkers zelf de handen uit de mouwen. Met schoppen maakten ze samen het veld sneeuwvrij. Op die manier kunnen de manschappen van coach Michiel Jonckheere alsnog een laatste keer trainen voor de thuismatch van morgen tegen Lommel.

KV Kortrijk staat momenteel tweede in het klassement met 31 punten, vier minder dan leider SK Beveren, maar met een wedstrijd minder gespeeld. Lommel staat op de vijfde plaats met 20 punten.