Fran Vanhoutte overtuigde al door een overwinning in de reeksen en de tweede plaats in haar halve finale. De West-Vlaamse moest het in de finale opnemen tegen een aantal Zuid-Amerikaanse rijdsters, waarin wereldkampioene Timms Ariza de beste bleek. Jorun Geerts kwalificeerde zich via de vijfde plaats in haar reeks voor de halve finales, maar reed een langzamere halve eindstrijd dan Vanhoutte, waardoor de derde plek onvoldoende was voor de finale.

Voor Vanhoutte was het al haar vierde medaille op deze Wereldspelen. Donderdag pakte ze op de piste goud op de 500 meter en brons op de 200 meter tijdrijden. Dinsdag was ze ook al goed voor zilver op de 500 meter op de weg. Het is voor de Belgische delegatie in Chengdu de dertiende medaille, de vierde bronzen.