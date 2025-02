Na grondig overleg werd besloten om komende donderdag 20 februari een operatieve ingreep uit te voeren om het probleem bij de kern op te lossen.

“Ik ben opgelucht dat er nu een oorzaak aan het licht is gekomen. Ik voelde het voorbije seizoen dat ik niet voor de volle honderd procent kon presteren. Ik heb goede hoop dat dit na de ingreep wel terug het geval zal zijn met het oog op volgend veldritseizoen.”

Na de operatie wacht Eli een periode van zes weken zonder inspanningen. “Hierdoor zal mijn wegprogramma iets later starten, maar ik kijk uit naar de toekomst.”

Ook bij ploegmanager Jurgen Mettepenningen is de opluchting groot dat de meer dan waarschijnlijke oorzaak van het probleem is gevonden. “De onderzoeken hebben dit nu aan het licht gebracht, waardoor er gericht kan ingegrepen worden. De verwachting is dan ook dat Eli sterker zal kunnen terugkeren richting het volgende veldritseizoen. Op die manier zal hij opnieuw kunnen presteren zoals we dat altijd van hem gewoon geweest zijn”, besluit Jurgen Mettepenningen.