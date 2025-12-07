1°C
Op sche­ma, maar de buit is nog lang niet bin­nen’: KVK-trai­ner Michiel Jon­ck­hee­re zet troe­pen op scherp tij­dens win­ter­sta­ge in Spanje.

KVK Winterstage

Als het weer geen roet in het eten gooit, begint KV Kortrijk volgende zaterdag aan het tweede luik van het seizoen in de Challenger Pro League, met de gevaarlijke verplaatsing naar Patro Eisden. 

Na 18 speeldagen zit Kortrijk niet perfect, maar wel mooi op schema voor promotie naar de hoogste klasse. 42 op 54, alleen Beveren doet beter, het verschil met de derde in de stand, Beerschot, bedraagt 9 punten. Toch steekt trainer Michiel Jonckheere op stage in Spanje een waarschuwende vinger op. De buit is nog lang niet binnen.

Jonckheere gebruikt de stage niet zozeer om de groepssfeer te verbeteren, die is al uitstekend, beklemtoont hij, maar vooral om wat andere tactische zaken erin te slijpen, zoals counterpressen. Er hoeft wat hem betreft ook niet meteen versterking bij te komen, een mening die ook het management deelt.

Jeroen Sap is in Spanje. Zijn verslag van de winterstage van KV Kortrijk zie je vanaf 18u30 in Sport West.

