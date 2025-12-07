Na 18 speeldagen zit Kortrijk niet perfect, maar wel mooi op schema voor promotie naar de hoogste klasse. 42 op 54, alleen Beveren doet beter, het verschil met de derde in de stand, Beerschot, bedraagt 9 punten. Toch steekt trainer Michiel Jonckheere op stage in Spanje een waarschuwende vinger op. De buit is nog lang niet binnen.

Jonckheere gebruikt de stage niet zozeer om de groepssfeer te verbeteren, die is al uitstekend, beklemtoont hij, maar vooral om wat andere tactische zaken erin te slijpen, zoals counterpressen. Er hoeft wat hem betreft ook niet meteen versterking bij te komen, een mening die ook het management deelt.

Jeroen Sap is in Spanje. Zijn verslag van de winterstage van KV Kortrijk zie je vanaf 18u30 in Sport West.