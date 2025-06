Gonnissen, die fulltime kinesist is, stelt de federatie in gebreke en vraagt om compensatie. “Er is niet alleen het inkomensverlies. Ik wil vooral vermijden dat andere atleten hetzelfde overkomt. Ik heb gisteren de federatie in gebreke gesteld. Later vandaag verspreid ik ook een open brief over het selectiebeleid.”

De Belgische atletiekfederatie heeft voorlopig nog niet publiek gereageerd op de klachten van Gonnissen.