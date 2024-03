Een lokale derby lokt veel supporters naar Sijsele en de fans krijgen een boeiend eerste kwart voorgeschoteld. Bij Sijsele zorgt Donny Dewulf voor de punten terwijl bij de bezoekers het vizier van Joeri Vermoesen scherp staat. Na het eerste kwart staat het 19-24.

In het tweede kwart schakelt Oostkamp een versnelling hoger. De bezoekers scoren gemakkelijk en diepen de voorsprong verder uit. Aan de rust staat het 31-50.

Na de rust probeert Sijsele zich terug in de match te knokken. Julian Deplancq kan enkele malen scoren en verkleint de achterstand tot 15 punten. Maar de bezoekers blijven de weg vinden doorheen de Sijseelse defensie.

In het vierde kwart zien we een andere thuisploeg. Thibo de Coessemaeker neemt zijn team op sleeptouw en kan de kloof dichten tot op 11 punten. In het slot van de wedstrijd toont Oostkamp zijn ervaring en breken ze het momentum van Sijsele. Uiteindelijk wint Oostkamp met 76 - 92 en komt het terug aan de leiding in de competitie.