In de tweede helft bleef Gullegem aandringen. Al snel zorgde een rommelige fase in de Oostkampse defensie bijna voor de gelijkmaker, maar Santens zag zijn poging uiteenspatten op de lat. De verdiende 1-1 volgde alsnog toen Jorn Braekeveld in de zestien werd aangespeeld, kapte en hard binnenschoot.

Met het momentum aan hun kant leek Gullegem door te drukken. Moerkerke zette Santens nog eens op weg naar een doelpunt, maar de paal stond in de weg. Oostkamp speelde onrustig en had moeite om controle te herwinnen, tot invaller Devos een beslissende actie op touw zette. Hij stuurde Deblieck diep, die koel afrondde en zo de 2-1-eindstand vastlegde.

Voor Gullegem is het een zure nederlaag. De ploeg blijft in de gevarenzone, terwijl Oostkamp dankzij deze driepunter verder stijgt in de rangschikking.