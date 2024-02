Topschutter bij Oostkamp Jules Vanhaecke is geschorst en moet toekijken vanop de tribune. Zijn vervanger Jari Van de Maele is meteen gevaarlijk. Na twintig minuten krijgen we het eerste gevaar van de bezoekers. Razzi ziet de ruimte op links, maar het schot van Ponnet mist het doelkader.

Nadien begint Oostkamp de bal op te eisen en komen er betere combinaties. Na een goede steekbal op Van de Maele wordt het na een halfuur spelen 1-0 voor Oostkamp. Vijf minuten later volgt een strafschop voor de tegenstander, waardoor de bordjes gelijk staan. Net voor de rust komt Oostkamp opnieuw op voorsprong. Een doelpunt van Dylan Vanhaeren.

In de tweede helft heeft de thuisploeg de wedstrijd onder controle. Het probeert wel nu en dan nog eens te prikken. Maar uiteindelijk is het Malik De Drie van Voorde-Appelterre die toch de gelijkmaker aantekent. 2-2 is ook de eindstand.

Oostkamp zakt naar plaats drie op twee punten van Ninove en Aalst. Maar promoveren is geen optie, want de club diende geen licentie-aanvraag in voor tweede amateur.