Morgen beginnen in Parijs de 33ste Olympische Spelen met een bijzondere openingsceremonie. Die gaat dit keer niet door in het hoofdstadion, maar wel op de Seine. Duizenden atleten zullen met boten van Bercy tot aan de Eifeltoren varen. Om dat allemaal in goede banen te leiden, doet de organisatie beroep op een Oostendenaar, Hubert Rubbens.