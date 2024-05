Bij Oostende maakte Khalil Ahmad 21 punten, vijf meer dan Sam Van Rossom en Pierre-Antoine Gillet. Luik krijgt de kans om de score in de Country-Hall van Sart-Tilman op 2-2 te brengen. In de andere halve finale won Antwerp Giants eerder op de dag met 90-68 van Limburg United en bracht de stand zo op 2-1. De Antwerpenaren kunnen de kwalificatie woensdag over de streep trekken in Hasselt.