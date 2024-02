Oostende kwam in de eigen Diaz Arena in de problemen na rood voor Massimo Decoene. Club NXT nam na de pauze de bovenhand en Joaquin Seys zette de bezoekers met een lage knal op voorsprong. Daarmee was de ban gebroken. Lenn De Smet, met een heerlijke krul, en Amine Et Taïbi, met een binnentikker aan de tweede paal, maakten de thuisploeg in enkele minuten monddood. KVO was enkel nog een eerredder gegund via invaller Alessandro Albanese. Shion Homma legde op de tegenaanval de 1-4 eindstand vast.



Club NXT blijft elfde in de tussenstand, Oostende is dertiende. De kustploeg werkt donderdag zijn terugwedstrijd in de halve finales van de Beker van België af bij bekerhouder Antwerp. Het heenduel in Oostende eindigde op 1-1.