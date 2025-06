Maar in het vierde en laatste kwart stortte het Oostendse spel plots volledig in. De verdediging stond niet meer op punt, de afwerking stokte en Mechelen kwam langzaam maar zeker terug in de match. Bij een stand van 75-74 kwam de thuisploeg voor het eerst op voorsprong. Oostendenaar Tass bracht zijn ploeg nog even opnieuw aan de leiding met twee rake vrijworpen (75-76), maar in de ultieme seconde besliste Gibson de wedstrijd met een moeilijk, maar trefzeker schot: 77-76.

Oostende kan zo al een heel seizoen lang niet van Mechelen winnen. Bovendien heeft Mechelen het thuisvoordeel in de basketbalplay-offs, waarin de ploeg die het eerst drie zeges boekt, kampioen wordt. BC Oostende zal dus minstens één uitwedstrijd in Mechelen moeten winnen om de titel te kunnen verlengen.