Oostende had tegen Limburg United bij de pauze een geruststellende 51-33-voorsprong. De bezoekers naderden nog tot 69-67, maar dan drukte de kustploeg het gaspedaal opnieuw in. Tim Allen was de uitblinker bij Oostende met 26 punten.



In de voorlopige stand is Oostende opnieuw alleen koploper, met een wedstrijd meer gespeeld dan Kortrijk.