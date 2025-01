Na het derde kwart had Charleroi nog een miniem voordeel (51-50) en het bleef spannend tot het einde. Nadat Charleroi halfweg het slotkwart een kloofje geslagen had (65-57), zette Oostende een slotoffensief in en met nog 45 seconden op de klok had de landskampioen de Henegouwers bijgebeend (74-76). Twee seconden voor de buzzer miste Christopher Lykes de driepunter die Charleroi een verlenging opgeleverd zou hebben. Desondanks was Lykes met 19 punten en 4 assists de top performer van zijn team.

Oostende won nu 89,5 procent van zijn wedstrijden (17 zeges, 2 nederlagen) en gaat daarmee in de stand op kop.