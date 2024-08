"Vierde op de Olympische Spelen is fantastisch voor een Belgische team. Er is nog talent aankomend, veronderstel ik, dus we zijn waarschijnlijk vertrokken voor een lange periode. Dat hoop ik toch, zodat het enthousiasme van de mensen hier kan blijven bestaan", klonk het bij een van de fans in Middelkerke.

De fans in Middelkerke zijn wel opvallend hoopvol voor de toekomst. De vierde plaats is een gemiste kans, maar doet dromen van meer: "Brons of niks, dat is heel jammer. We kwamen naar hier om een bronzen medaille mee te nemen naar huis. Maar binnen vier jaar, wanneer de jeugdige spelers ouder zijn, denk ik dat nog sterker zullen staan. Dan zullen we meedoen voor een medaille, voor zilver, of zelfs goud", en "Binnen vier jaar zijn we er opnieuw bij. Dit was grandioos, maar jammergenoeg ontbrak dat tikkeltje geluk".

De ontgoocheling maakte zo toch snel plaats voor hoop. De Belgian Cats hebben ons land weer iets warmer gemaakt voor het basketbal en jonge Cats kloppen stilaan op de deur.