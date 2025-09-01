Clubs in tweede nationale zijn het niet gewoon. Maar KVDO wel: 1700 toeschouwers voor de match tegen Oostkamp. En 2000 abonnees. Het is duidelijk dat de vroegere KVO-fans in de overstap naar KVDO gevolgd zijn. "Dat klopt, maar we proberen ook de mensen van Diksmuide er bij te betrekken en zullen daar in de toekomst nog enkele initiatieven voor nemen", benadrukt Bram Keirsebilck van KVDO.

De sfeer van KV Oostende in de jaren '90 herleeft zo voor een stuk. In die periode speelde KVO in derde klasse. Nu in de tweede nationale, wat de vierde klasse is. Oud-spelers herkennen de sfeer van toen. Met de waarden van KVO toen: strijd en inzet.

