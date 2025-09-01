24°C
Ook in twee­de nati­o­na­le tot 2000 toe­schou­wers: fusie­club KVDO slaat aan

Naast het sportieve is de sfeer altijd een uithangbord geweest van het vroegere KV Oostende. Maar de nieuwe fusieclub KVDO slaagt er in om ook dat belevingsaspect verder te zetten. Met erg mooie toeschouwersaantallen, ook in tweede nationale. En de sfeer van het KVO van de jaren 'çà, toen de club ook met strijd en inzet in de lagere reeksen speelde.

Clubs in tweede nationale zijn het niet gewoon. Maar KVDO wel: 1700 toeschouwers voor de match tegen Oostkamp. En 2000 abonnees. Het is duidelijk dat de vroegere KVO-fans in de overstap naar KVDO gevolgd zijn. "Dat klopt, maar we proberen ook de mensen van Diksmuide er bij te betrekken en zullen daar in de toekomst nog enkele initiatieven voor nemen", benadrukt Bram Keirsebilck van KVDO.

De sfeer van KV Oostende in de jaren '90 herleeft zo voor een stuk. In die periode speelde KVO in derde klasse. Nu in de tweede nationale, wat de vierde klasse is. Oud-spelers herkennen de sfeer van toen. Met de waarden van KVO toen: strijd en inzet.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

Bart Coopman
KVDO

