In de heenwedstrijd verliep de aanloop naar de match alvast erg vredig. Supporters verbroederden met elkaar en maakten er een echt voetbalfeest van. Toch gelden er morgen in het centrum van Brugge extra veiligheidsmaatregelen.

"Telkens als we een grote groep supporters in de stad verwachten, dan roepen we altijd op om een zekere waakzaamheid aan de dag te leggen. Niet omdat we verwachten dat er relletjes zullen zijn, allerminst, we verwachten een positieve sfeer. Maar een grote groep mensen die naar onze stad komt, vraagt altijd een zekere waakzaamheid", besluit Marechal.

De 3.000 supporters van Kilmarnock zullen morgen om vijf uur in stoet van de Markt richting 't Zand stappen om daarna met bussen naar het Jan Breydelstadion te gaan.