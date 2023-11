Er zijn maar 4 plaatsen voor Parijs, 2 daarvan lijken al zeker. Wout van Aert en Remco Evenepoel, want de tijdrijders moeten ook uit de wegploeg komen. Voor de 2 andere is het een keuze tussen mogelijke medaillekandidaten of helpers. Sven Vanthourenhout, bondscoach: "Een superknecht, een modelknecht, is Yves Lampaert, die komt absoluut in aanmerking. Er zijn een aantal namen waarvan we echt wel weten wat we daaraan hebben in de nationale ploeg. En Yves is daar een van. Het is iemand die binnen de nationale ploeg nog nooit heeft teleurgesteld, altijd op de afspraak. Dat is van goudwaarde in een wegrace die goud kan opleveren."