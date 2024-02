Twee dagen nadat de Cats een ticket voor Parijs 2024 hadden veroverd, wilden ze de 11.645 toeschouwers in het Sportpaleis nog eens verwennen. De Europese kampioen, zonder de aan de enkel geblesseerde Laure Résimont, liep dankzij enkele fastbreaks uit tot 16-7. Na het eerste kwart keek de Afrikaanse kampioen, die net als de Cats al zeker was van olympische kwalificatie, aan tegen een 22-11 achterstand.

Door enkele missers en minder defensieve kwaliteit bij de Cats in het tweede kwart kon Nigeria de schade beperken: 40-29 bij de rust.

De Nigerianen kwamen gretiger uit de kleedkamer en verkleinden de kloof tot drie punten (40-37). De Belgen reageerden met een run van maar liefst 20-0. De driepunters gingen allerminst vlot binnen bij de Cats, maar dankzij een bom van Julie Vanloo trokken ze met 63-42 het vierde kwart in.



Nigeria slaagde er niet meer in zich nogmaals in de match te knokken. De Cats schotelden het Sportpaleis in het slot nog enkele mooie combinaties voor, Elise Ramette kreeg de handen op elkaar met een knap blockshot.

De topschutter bij de Belgen was Antonia Delaere met 15 punten. Emma Meesseman voegde daar 14 punten aan toe. Bij Nigeria lukte Elizabeth Balogun 17 punten.