Samen met zijn partner Jan Heuninck werd hij 15de in de 49'er-klasse. Geen slecht resultaat, gezien hun korte voorbereidingsperiode, en de omstandigheden in de baai van Marseille, die niet echt in hun voordeel waren. Lefèbvre is er 31, en houdt er waarschijnlijk mee op. Hij wil wel zijn ervaring nog in dienst stellen van jonge zeiltalenten.