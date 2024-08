De roeier was na zijn negende plaats enorm teleurgesteld. De lichte dubbel twee verdwijnt bovendien van het olympische programma. De toekomst oogt zowel voor Niels Van Zandweghe als Tibo Vyvey hoogst onzeker.

Oshin Derieuw kwam met een beter gevoel uit haar competitie, en is vooral fier dat zij de eerste Belgische bokster ooit was op de Olympische Spelen. Ze zette haar leven on hold voor haar deelname aan de Spelen. En haar liefde voor de sport sleurde haar erdoor. "Het is het allemaal waard geweest. Het moet nog allemaal wat dalen en op zijn pootjes komen."