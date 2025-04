Het delirium in Waregem begon kwart voor tien vrijdagavond met de 2-1 van Jelle Vossen, daarna werd alles en iedereen ondergedompeld in een grote roes.

Sven Vandenbroeck, trainer SV Zulte Waregem: "Ik heb gisteren de spelers gezien, er waren er nog een aantal die niet in hun bed waren gekropen sinds vrijdagavond. Die hebben misschien kort even geslapen, en dan vannacht weer op stap geweest. We gaan niet meer trainen. Dat heeft geen nut meer. We moeten geen ongelukken zoeken. We gaan morgen en overmorgen nog iets doen, en dan is het verlof tot begin juni.”

Na de euforie, en de welverdiende vakantie tot 2 juni zal snel de nuchtere vaststelling komen dat er opnieuw hard gewerkt zal moeten worden om het nieuwe verblijf in 1A tot een goed einde te brengen. "Het verschil tussen 1A en 1B, die kloof is toch vrij groot. Voor 1B hadden we een degelijke, goede kerm, maar die was ook niet zo heel breed. Dat gaat naar volgend jaar toch moeten veranderen. Daarvoor is het goed dat we nu al klaar zijn, en dat we tijd genoeg hebben om dat voor te bereiden."