KVO heeft sportief het schip in de haven van 1B kunnen houden. Een proflicentie is er nog niet. Dat kan ook pas wanneer er een overname is.

-Jullie zitten nu weer in de laatste fase van een overname? "Ja, ik hoor dat ook zeggen maar we zitten daar niet elke dag bij. We horen dat alles goed komt. Maar we zitten daar ook niet elke dag bij. We blijven in 1B. Dat was een voorwaarde voor een overname. We hebben dat ook gedaan.



Dus ik hoop nu uit de grond van mijn hart dat er snel duidelijkheid komt. Dat we naar volgend jaar kunnen toewerken. Want het zal terug een moeilijk jaar zijn. Er moet heel veel veranderen", vertelt assistent-trainer Kurt Bataille van KV Oostende.