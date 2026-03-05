Voor Simon Buysse (29) is de focus duidelijk. “Voor mij als kleine jongen was Oostende altijd het doel. Ik heb nooit verder gedroomd of gekeken”, zegt hij. “Ondertussen zit ik ook in een situatie waarin het niet zo makkelijk is om mezelf nog te verbeteren.” Buysse zit in zijn laatste contractjaar, met een optie voor volgend seizoen. “Alles ligt open, dus ik ben benieuwd waar we volgend jaar gaan uitkomen. Misschien aan de kust, wie weet”, aldus de basketspeler.