Oostende Roeselare

Off­si­de: Simon Buys­se (BCO) en Basil Der­maux (Knack) blik­ken voor­uit op hun spor­tie­ve toekomst

Vanavond trekt Simon Buysse met Basketbalclub Oostende in de BNXT League naar Antwerp Giants, terwijl Basil Dermaux zich in het volleybal voorbereidt op de terugmatch tegen het Poolse Rzeszow in de Champions League, nu donderdag. Gisteren waren beide spelers te gast in onze sporttalkshow Offside, waar het onder meer ging over hun clubs én hun toekomst.

Voor Simon Buysse (29) is de focus duidelijk. “Voor mij als kleine jongen was Oostende altijd het doel. Ik heb nooit verder gedroomd of gekeken”, zegt hij. “Ondertussen zit ik ook in een situatie waarin het niet zo makkelijk is om mezelf nog te verbeteren.” Buysse zit in zijn laatste contractjaar, met een optie voor volgend seizoen. “Alles ligt open, dus ik ben benieuwd waar we volgend jaar gaan uitkomen. Misschien aan de kust, wie weet”, aldus de basketspeler.

Simon Buysse
Basil Dermaux - Knack

Italië, Polen en Japan

Basil Dermaux (23) staat nog aan het begin van zijn carrière, maar heeft net een toptransfer naar Milaan beet. “Ik hoop zeker in de topcompetities van de wereld te spelen”, zegt hij. “Italië, wat ik nu ga doen, Polen en Japan lijken me ook interessant. En wie weet, kom ik ooit terug naar België.” Al is Dermaux wel voorzichtig: “Je moet altijd rekening houden met blessures of andere onverwachte zaken, maar ambitie hebben is belangrijk.”

Celien Tanghe

celien.tanghe@focus-wtv.be

Celien Tanghe
