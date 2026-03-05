Offside: Simon Buysse (BCO) en Basil Dermaux (Knack) blikken vooruit op hun sportieve toekomst
Vanavond trekt Simon Buysse met Basketbalclub Oostende in de BNXT League naar Antwerp Giants, terwijl Basil Dermaux zich in het volleybal voorbereidt op de terugmatch tegen het Poolse Rzeszow in de Champions League, nu donderdag. Gisteren waren beide spelers te gast in onze sporttalkshow Offside, waar het onder meer ging over hun clubs én hun toekomst.
Voor Simon Buysse (29) is de focus duidelijk. “Voor mij als kleine jongen was Oostende altijd het doel. Ik heb nooit verder gedroomd of gekeken”, zegt hij. “Ondertussen zit ik ook in een situatie waarin het niet zo makkelijk is om mezelf nog te verbeteren.” Buysse zit in zijn laatste contractjaar, met een optie voor volgend seizoen. “Alles ligt open, dus ik ben benieuwd waar we volgend jaar gaan uitkomen. Misschien aan de kust, wie weet”, aldus de basketspeler.
Italië, Polen en Japan
Basil Dermaux (23) staat nog aan het begin van zijn carrière, maar heeft net een toptransfer naar Milaan beet. “Ik hoop zeker in de topcompetities van de wereld te spelen”, zegt hij. “Italië, wat ik nu ga doen, Polen en Japan lijken me ook interessant. En wie weet, kom ik ooit terug naar België.” Al is Dermaux wel voorzichtig: “Je moet altijd rekening houden met blessures of andere onverwachte zaken, maar ambitie hebben is belangrijk.”