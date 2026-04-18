Jeroen vroeg ook of Michiel Jonckheere nu wel zeker bij KV Kortrijk wil blijven als coach. Michiel Jonckheere, trainer KV Kortrijk: “Het is 100 % mijn intentie bij Kortrijk te blijven. Laat dat duidelijk zijn. Mocht ik trainer van Beveren zijn zou ik hetzelfde zeggen. Je wil wel weten wat er volgend seizoen mogelijk is. En waar de club naartoe wil gaan. Je moet beseffen, voor mij is eerste klasse niet één maar twee niveaus hoger. We moeten zorgen dat we daarvoor gewapend zijn. Want het is toch de bedoeling om Kortrijk nu voor lange termijn in eerste klasse te houden. Je weet ook wat daarbij komt kijken, dat er misschien investeringen zullen moeten gebeuren. En die gesprekken zijn er al geweest.”

Geen drie oefenmatchen

Ook Essevee heeft z'n eerste doelstelling bereikt. Het behoud. Brent Gabriël, doelman Zulte Waregem: “We hebben voor de start van de play-offs gezegd: we hebben play-off 2 niet gehaald. Wat een serieuze teleurstelling was. Dan moet je als ploeg zeggen: we willen nog iets bereiken in play-off drie, want anders speel je die matchen om niets. En wij hebben die doelstelling om eerste te eindigen in play-off drie. Het zullen dus geen drie oefenmatchen zijn.”

