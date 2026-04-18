15°C
Aanmelden
Sport
Kortrijk Waregem

Off­si­de: Michiel Jon­ck­hee­re en Brent Gabri­ël kij­ken uit naar eerst Vlasico

Embed video Bestel reportage

Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.

Aanmelden

In Offside had Jeroen gisteren Michiel Jonckheere en Brent Gabriël te gast. Een mini Zulte Waregem - KV Kortrijk dus. Gabriël wil absoluut de play-downs winnen met Essevee. Allebei kijken ze ook wel uit naar de eerste Vlasico in meer dan drie jaar tijd.

Jeroen vroeg ook of Michiel Jonckheere nu wel zeker bij KV Kortrijk wil blijven als coach. Michiel Jonckheere, trainer KV Kortrijk: “Het is 100 % mijn intentie bij Kortrijk te blijven. Laat dat duidelijk zijn. Mocht ik trainer van Beveren zijn zou ik hetzelfde zeggen. Je wil wel weten wat er volgend seizoen mogelijk is. En waar de club naartoe wil gaan. Je moet beseffen, voor mij is eerste klasse niet één maar twee niveaus hoger. We moeten zorgen dat we daarvoor gewapend zijn. Want het is toch de bedoeling om Kortrijk nu voor lange termijn in eerste klasse te houden. Je weet ook wat daarbij komt kijken, dat er misschien investeringen zullen moeten gebeuren. En die gesprekken zijn er al geweest.”

Geen drie oefenmatchen

Ook Essevee heeft z'n eerste doelstelling bereikt. Het behoud. Brent Gabriël, doelman Zulte Waregem: “We hebben voor de start van de play-offs gezegd: we hebben play-off 2 niet gehaald. Wat een serieuze teleurstelling was. Dan moet je als ploeg zeggen: we willen nog iets bereiken in play-off drie, want anders speel je die matchen om niets. En wij hebben die doelstelling om eerste te eindigen in play-off drie. Het zullen dus geen drie oefenmatchen zijn.”

Bekijk de volledige aflevering hier.

Bart Coopman

bart.coopman@focus-wtv.be

KV Kortrijk Zulte Waregem

Aanmelden