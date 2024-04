Tussen wat bezoekjes aan Parijs, en stages in Kenia door, schuift Koen Naert nog aan bij de tafel van Offside. De vorm is uitstekend, dat bewees zijn persoonlijk record op de halve marathon in Gentbrugge. De tijd is echter niet van belang op een olympische wedstrijd.

"Ik droom al van in het begin van mijn carrière van een olympisch diploma. Maar iedere olympiade gaat dat niveau pijlsnel steeds hoger. Ik word elk jaar beter en sterker, maar ik schuif altijd wat plaatsjes achteruit in de ranking. Ik weet niet wat er aan het gebeuren is in de verschillende sporten", zegt Naert.

Het wordt in elk geval een heel uitdagend parcours, met liefst 436 hoogtemeters, langs de historische hoogtepunten van Parijs.