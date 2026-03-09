Trainer van Francs Borains Yves Vanderhaeghe: "Toch zou ik niet panikeren. Want Cercle zal nooit zakken. Er is daar nog iemand die er heel wat punten achter staat. Dat maken ze nooit meer goed. Daarvoor heeft Cercle ook teveel kwaliteit."

Christiaan Ravych van Cercle Brugge: "Het is simpel. Als we dit nog uit handen geven, dan horen we gewoon in 1B. Dat moet niet mislopen met onze ploeg. Zo simpel is het. We moeten realistisch zijn. Zoals ik al zei: het zullen geen mooie matchen zijn. Zelfs lelijke. Want zij zullen het ook proberen lelijk te maken. Verplaatsingen op Dender zijn nooit gemakkelijk. Maar zulke matchen moet je winnen."

Yves Vanderhaeghe is nu vier maanden trainer bij Francs Borains. Met als voorzitter Georges-Louis Bouchez.

"Ik weet dat de voorzitter mij altijd belt als we verliezen. En als we winnen stuurt hij me een smsje..."

- KVK kan promoveren als Beerschot niet wint. Ga jij daar een stokje voor steken?

"Ik ga dat proberen", zegt Yves Vanderhaeghe. "Want uiteindelijk ben ik trainer van Francs Borains. Niet van KVK. Sowieso heeft KVK een heel mooi seizoen bij elkaar gespeeld. En staan ze ook verdiend op die mooie tweede plaats. Er zit daar een wil in. Dat ze allemaal absoluut voor die tweede plaats willen gaan en dat ze absoluut willen overgaan. Volgens mij gaat dat ook voor 100 procent lukken. Maar graag zou ik drie punten in Dour houden."