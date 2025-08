De 44-jarige West-Vlaming neemt bij de ploeg de plaats in van de Duitser Rolf Aldag. Zijn eerste klus wacht vanaf volgende week woensdag in de Tour Alsace (2.2) in Frankrijk. Daar zal hij bij de Red Bull-BORA-hansgrohe Rookies de Italiaan Cesare Benedetti bijstaan in de ploegleiderswagen. De aanstelling van Vanthourenhout komt niet uit de lucht vallen. Tijdens de voorbije Tour de France werd hij al veelvuldig in verband gebracht met de Duitse ploeg, maar bevestiging bleef tot dusver uit.

Red Bull-BORA-hansgrohe toonde zich in de Tour met een knappe derde plaats voor de Duitser Florian Lipowitz, die ook het jongerenklassement winnend afsloot. De Sloveen Primoz Roglic werd achtste in de eindafrekening. Met Jordi Meeus en Maxim Van Gils staan er momenteel twee landgenoten onder contract.