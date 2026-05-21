Officieel: Club Brugge ziet Director of Football Dévy Rigaux vertrekken naar Feyenoord
De eerste uitgaande zomertransfer van Club Brugge is een feit: Dévy Rigaux verlaat blauw-zwart en trekt naar Feyenoord Rotterdam. De West-Vlaming was sinds 2024 Director of Football bij de kersverse landskampioen en werkte in totaal 17 jaar voor de club.
Dévy Rigaux werkte sinds 2009 voor blauw-zwart in verschillende functies en stond sinds 2024 aan het hoofd van de sportieve cel als Director of Football. In die periode won Club Brugge twee landstitels en een Beker van België.
CEO Bob Madou bedankt Rigaux voor zijn jarenlange inzet bij de club. “De laatste 2,5 jaar was hij in zijn rol van Director of Football zeer belangrijk voor onze sportieve werking en bij uitstek onze transferwerking”, klinkt het.
Interne verschuivingen
Club Brugge kiest ervoor om de sportieve structuur intern te herschikken en dus niemand extra aan te werven. Maarten Dedobbeleer blijft Sports Director en behoudt de leiding over onder meer scouting, performance en de samenstelling van de spelerskern. Guilian Preud’homme maakt de overstap van Club NXT naar de A-kern en wordt Recruitment Director. Hij zal zich vooral bezighouden met transferdossiers en spelerscontracten. Jan Van Haaren promoveert dan weer tot Director of Football Intelligence.
“Als Club geloven we zeer hard in ons sportief model”, zegt Madou. “We zijn ervan overtuigd dat we hiermee voldoende gewapend zijn.”
Ook binnen Club NXT en Club YLA worden enkele functies aangepast. De rol van CEO van Club NXT verdwijnt, terwijl Jarno Verheye Manager Club NXT wordt. Bij Club YLA krijgt Kevin de Haspe de verantwoordelijkheid over zowel de academy als het eerste elftal.
"Trots overheerst"
Rigaux zelf kijkt met tevredenheid terug op zijn periode bij Club Brugge. “Trots overheerst na de vele jaren gevuld met prijzen, succesvolle transfers en unieke avonden in Jan Breydel”, zegt hij. “Deze Club heeft me niet alleen als professional maar ook als mens gevormd.”