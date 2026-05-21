Dévy Rigaux werkte sinds 2009 voor blauw-zwart in verschillende functies en stond sinds 2024 aan het hoofd van de sportieve cel als Director of Football. In die periode won Club Brugge twee landstitels en een Beker van België.

CEO Bob Madou bedankt Rigaux voor zijn jarenlange inzet bij de club. “De laatste 2,5 jaar was hij in zijn rol van Director of Football zeer belangrijk voor onze sportieve werking en bij uitstek onze transferwerking”, klinkt het.