In een omwille van de hitte ingekorte koninginnenetappe (73 km, 2500 hm) verbeten zowel Alleman als Becking een offday. Het gele leidersduo uit de Lage Landen moest uiteindelijk bijna zeven minuten toegeven, en zakt zo naar de derde plaats in het algemene klassement.

In een spannende sprint van twee teams werd de etappe gewonnen door de Zwitserse mountainbikelegende Nino Schurter en de Deen Sebastian Fini, voor de neus van de Zuid-Afrikaan Matthew Beers en de Amerikaan Howard Grotts. Dat laatste duo neemt de gele truien over. Beers/Grotts hebben in de stand 2:00 voorsprong op Schurter/Fini en 5:03 op Alleman/Becking.