Oeps! Timo­thy Dupont juicht, maar dan blijkt ande­re ren­ner hem voor te zijn

Timothy Dupont uit Gistel leek zondagmiddag in de GP Vermarc in Wezemaal op weg naar de overwinning. De 38-jarige renner kwam juichend over de finish, maar zag te laat dat Michiel Coppens hem enkele seconden voor was geweest.

Coppens reed in de laatste twintig kilometer solo weg uit het peloton en pakte zo zijn eerste zege van het seizoen. Voor de 23-jarige Oost-Vlaming was de overwinning emotioneel, nadat hij vorig jaar z'n bovenbeen brak. 

Timothy Dupont was, na Coppens, uiteindelijk wel de snelste van het peloton en bevestigt daarmee dat hij in uitstekende vorm verkeert. Vorige week won hij nog de Dorpenomloop Rucphen in Nederland, waarin hij BEAT p/b Saxo-renner David Dekker in de sprint versloeg. Woensdag staat Dupont opnieuw aan de start in Nokere Koerse.

