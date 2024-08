In de Tomabelhal in Roeselare wordt zaterdag niet meer gevolleybald. De Red Dragons speelden er normaal een oefenwedstrijd tegen Estland maar deze gaat niet meer door. Er zijn acht zieke spelers in de Belgische ploeg door een virale maag-darminfectie. Om het risico op meer zieken te beperken werd in overleg met Estland beslist om de wedstrijd te annuleren.