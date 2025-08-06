Met de eerste steenlegging gaf Cercle officieel het startschot voor de bouw. Het complex wordt ruim 2.500 vierkante meter groot, verspreid over twee verdiepingen, en krijgt vier oefenvelden. Tegen eind 2026 verhuist de administratie al naar de site. De A-kern volgt enkele maanden later om er de voorbereiding op het seizoen 2027-2028 te starten.

“Met deze nieuwe infrastructuur zetten we een volgende stap in onze professionalisering,” zegt CEO Klaas Reynaert. “Het stelt ons in staat om jonge talenten aan te trekken en spelers sneller en beter te ontwikkelen. Dit wordt een belangrijke stap in onze ambitie om een toonaangevend talentontwikkelingsplatform in Europa te zijn.”