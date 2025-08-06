Je moet ingelogd zijn om gratis livestreams en video’s te kunnen bekijken.
Op het sportcomplex Gulden Kamer in Sint-Kruis-Brugge is de eerste steen gelegd van de nieuwe trainingsfaciliteiten van Cercle Brugge. De bouw heeft wat vertraging opgelopen. Het project, dat in 2027 de nieuwe thuisbasis wordt voor de A-kern, krijgt steun van Stad Brugge en meerderheidsaandeelhouder AS Monaco.
Met de eerste steenlegging gaf Cercle officieel het startschot voor de bouw. Het complex wordt ruim 2.500 vierkante meter groot, verspreid over twee verdiepingen, en krijgt vier oefenvelden. Tegen eind 2026 verhuist de administratie al naar de site. De A-kern volgt enkele maanden later om er de voorbereiding op het seizoen 2027-2028 te starten.
“Met deze nieuwe infrastructuur zetten we een volgende stap in onze professionalisering,” zegt CEO Klaas Reynaert. “Het stelt ons in staat om jonge talenten aan te trekken en spelers sneller en beter te ontwikkelen. Dit wordt een belangrijke stap in onze ambitie om een toonaangevend talentontwikkelingsplatform in Europa te zijn.”
Stadsbestuur is enthousiast
Ook het Brugse stadsbestuur reageert enthousiast. Burgemeester Dirk De fauw benadrukt: “Wat enkele jaren geleden begon als een ambitieus plan, krijgt hier nu tastbare vorm. Dit complex versterkt niet alleen Cercle, maar ook de uitstraling van Brugge.”
Schepen van Sport Olivier Strubbe noemt de site “een nieuw sportief landmark voor de stad” en schepen van Ruimtelijke Planning Mathijs Goderis wijst op het duurzame karakter: “De ondergrondse wateropslag van 600 kubieke meter maakt het mogelijk om de velden op een ecologisch verantwoorde manier te onderhouden.”
Timing: ruwbouwwerken begin 2026
De bouwwerken gebeuren in fases. Momenteel lopen de grondwerken, begin 2026 starten de ruwbouwwerken. In een latere fase kan ook de jeugdwerking van Cercle mee verhuizen naar Gulden Kamer.