Heel wat toppers ontbraken op het kampioenschap in Gent en de Oostendenaar finishte met ruime voorsprong. Het WK in Schotland komt er al begin maart aan. Verder won Manon Depuydt in 24 seconden de race op de 200 meter. Maité Beernaert was de beste in het verspringen met een sprong van 6 meter en 7 centimeter.